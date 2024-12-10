İstanbul Sultangazi'de husumetlisiyle tartışan şüpheli kurşun yağdırdı
DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde aralarında husumet olan kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi sokak üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanındaki tabanca ile etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Silahın ateşlenmesinden sonra birbirleri ile kavga eden şahıslar sokaktan kaçtı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesinde sokaktaki bir iş yeri ve bir otomobile mermi isabet ettiği tespit edildi.

Polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Göktürk Sönmez
Editor