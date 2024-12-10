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İstanbul Sultangazi'de husumetlisiyle tartışan şüpheli kurşun yağdırdı

İstanbul Sultangazi'de husumetlisiyle tartışan şüpheli kurşun yağdırdı İstanbul Sultangazi'de aralarında husumet olan iki kişi arasındaki tartışmada taraflardan biri yanındaki tabanca ile etrafa rastgele ateş açtı.