İstanbul Sultangazi'de iki otomobilin arasından kıl payı kurtuldu İstanbul Sultangazi'de yolda yürürken birden bire üç arabanın çarpışmasının arasında kalan adam, ilk refleksle kaçıp, kazadan hafif yaralı kurtuldu.

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DHA

Sultangazi'de Gazi Mahallesi 1343. sokakta iki otomobil aniden iki sokağın kesişiminde çarpıştı.

Kazaya karışan otomobillerden biri park halindeki bir diğer araca çarparak durabildi.

Bu sırada yolda yürüyen adam otomobille park halindeki aracın arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Araçlardan biri park halindeki başka bir araca çarparak durabildi

Olay, 5 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

Yolda yürüyen adam arada kaldı

Bu sırada yolda yürüyen bir adam kazaya karışan otomobille park halindeki araç arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.

Bacağından yaralandı

Bacağından hafif şekilde yaralanan adamın yardımına çevredekiler koştu.

Yaşanan kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)