Sultangazi'de Gazi Mahallesi 1343. sokakta iki otomobil aniden iki sokağın kesişiminde çarpıştı.
Kazaya karışan otomobillerden biri park halindeki bir diğer araca çarparak durabildi.
Bu sırada yolda yürüyen adam otomobille park halindeki aracın arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Araçlardan biri park halindeki başka bir araca çarparak durabildi
Olay, 5 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.
Yolda yürüyen adam arada kaldı
Bu sırada yolda yürüyen bir adam kazaya karışan otomobille park halindeki araç arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.
Bacağından yaralandı
Bacağından hafif şekilde yaralanan adamın yardımına çevredekiler koştu.
Yaşanan kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış