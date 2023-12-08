İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Mescid-i Selam otobüs durağında İETT şoförü otobüsü park etmek üzere durağa yanaştırdıktan sonra otobüsten indi.

Şoför indikten sonra otobüs henüz bilinmeyen bir nedenle geriye doğru kaymaya başladı.

O esnada panik yapan şoförün otobüsün arkasına geçerek kaymakta olan otobüsü iterek durdurmaya çalıştığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşlar, sürücüye durması için uyarıda bulundu.

Otobüsün altında kaldı

Otobüs geri geri kayarken önce şoförü ezerek üstünden geçti, daha sonra ise park halindeki taksiye çarparak durabildi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ezilen İETT şoförü ağır yaralı olarak en yakındaki hastaneye götürüldü.

Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerini şeritle çevreleyerek güvenlik önemli alırken kazanın yaşandığı yerde inceleme yapıldı.

"Şoför yerdeyken lastikler üzerinden geçti"

Olaya şahit olan taksi sürücüsü Yılmaz Yemci gördüklerini şöyle anlattı:

Ben geldim ve arabamı en öne park ettim. İETT otobüsü de tam dipte duruyordu. Ben tam aracımdan inmek üzereyken İETT otobüsünün kayarak arkaya doğru geldiğini gördüm. İETT şoförü de iki eli ile aracı durdurmaya çalışıyordu. Yanında iki üç tane arkadaşı vardı, 'Sen ne yapmaya çalışıyorsun?' dediler. O sırada otobüs adamı altına aldı. Ben de otobüsün çok hızlı geldiğini görünce aracımdan indim, bu tarafa doğru kaçtım. Otobüs de 3 tane arabaya çarparak bu hale getirdi. Şoför yerdeyken lastikler üzerinden geçti, kanlar içerisindeydi, ne olur bilemiyorum. Durumu ağır olarak hastaneye götürüldü. Ben çok süratli geldiğini görünce kaçtım.