DHA
İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaldığı otele ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak üzere dışarı çıkan 21 yaşındaki Barış Özdoğan, otomobille otelin önüne gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Özdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 50 kovan bulundu
Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Sokak araç ve yaya trafiğine kapatılırken olay yerinde yaklaşık 50 kovan bulundu.
İncelemelerin ardından Özdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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