İstanbul Sultangazi'de polislere bıçakla saldıran şüpheli yakalandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Merkez Camii önünde henüz bilinmeyen bir nedenle S.U. isimli şahıs, devriye görevi yapan polis ekibine bıçakla saldırdı.

Kovalamacının ardından 35 yaşındaki saldırgan, ara sokakta biber gazı kullanılarak yakalandı.

Saldırgan S.U., yakalandıktan sonra elindeki bıçağı sokağa attı.

Gözaltına alınan S.U., karakola götürüldü.

ATTIĞI BIÇAK BULUNDU

Polis ekipleri saldırganın attığı bıçağı bir binanın önündeki boşlukta bularak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.