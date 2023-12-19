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İstanbul Sultangazi'de silah şakası kanlı bitti: 1 ölü

İstanbul Sultangazi'de silah şakası kanlı bitti: 1 ölü İstanbul Sultangazi'deki bir kıraathanede arkadaşının silahını alarak şaka yapan şahıs, tetiğe basarak diğer arkadaşını vurdu. 21 yaşındaki genç yaşamını yitirirken olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.