İstanbul Sultangazi'de silah şakası kanlı bitti: 1 ölü

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede 4 arkadaş oyun oynadıkları esnada M.Y. isimli şüpheli bir başka arkadaşının belinde bulunan silahı şakalaşmak için aldı.
"Silah dolu mu, boş mu?" diye sorarak tetiğe basan M.Y., arkadaşı Ali Yavrutürk'ü (21) vurdu.
Silahın patladığını gören M.Y. olay yerinden kaçarken haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Ali Yavrutürk'ün hayatını kaybettiğini belirlendi.
Yakınları sinir krizi geçirdi
2 buçuk saat süren olay yeri inceleme çalışmasının ardından Ali Yavrutürk'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ali Yavrutürk'ün ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.
Şüpheli M.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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