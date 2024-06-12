İstanbul Taksim'de turistlerin sıcakla imtihanı Kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ederken, Taksim'de yerli ve yabancı turistler serinlemek için çeşitli yollar denedi.

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İHA

İstanbul genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının 30 dereceye çıkmasına rağmen yerli ve yabancı turistler, Taksim'e akın etti.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Turistler serinlemek için farklı yollara başvurdu

Serinlemek için farklı yöntemler deneyen yerli ve yabancı turistlerden bazıları el vantilatörüyle gezerken, bazıları başına kitap koydu.

Sıcaktan bunalan ve kafile olarak gezen turistler ise gölge yer bulup dondurma yedi. Öte yandan, bazı vatandaşlar ise güneşten şemsiye ile korunmaya çalıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)