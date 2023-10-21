İstanbul trafiğinde gergin anlar! Motosiklet sürücüsü takip ettiği cipe kask fırlattı Üsküdar'da motosiklet sürücüsü trafikte kendisini sıkıştıran cip sürücüsünü durdurmak istedi. Ardından aracın peşine düşerek kaskını fırlattı.

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DHA

Hemen her gün trafikte sürücüler arasında gerginlik yaşanıyor.

Kural ihlalleri de taraflar arasındaki tansiyonu yükseltiyor.

Bunun bir örneği de dün akşam saatlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşandı.

Cipin peşine düştü

Trafikte ilerleyen cip sürücüsü, aracıyla bir motosikletliyi sıkıştırdı. Motosikletli daha sonra cipi durdurmak istedi.

Cip sürücüsü ise durmayarak aracını motosikletinin üzerine sürdü.

Kaskını fırlattı

Aracı takip eden motosikletli hırsını alamadı ve kaskını caddede ilerleyen cipe fırlattı.

O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)