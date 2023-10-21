DHA
Hemen her gün trafikte sürücüler arasında gerginlik yaşanıyor.
Kural ihlalleri de taraflar arasındaki tansiyonu yükseltiyor.
Bunun bir örneği de dün akşam saatlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşandı.
Cipin peşine düştü
Trafikte ilerleyen cip sürücüsü, aracıyla bir motosikletliyi sıkıştırdı. Motosikletli daha sonra cipi durdurmak istedi.
Cip sürücüsü ise durmayarak aracını motosikletinin üzerine sürdü.
Kaskını fırlattı
Aracı takip eden motosikletli hırsını alamadı ve kaskını caddede ilerleyen cipe fırlattı.
O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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