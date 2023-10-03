İstanbul trafiğinde hareketli anlar! Korna ve yol verme tartışmasında bıçak çekildi: Saldırgan yakalandı Pendik'te akşam saatlerinde cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Şahıs araçtan inerek bıçakla saldırdı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan saldırgan adliyeye sevk edildi.

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DHA

Gün geçmiyor ki trafikte tansiyonlar yükselmesin.

Kural ihlalleri sürücüleri sık sık karşı karşıya getiriyor.

Bunun bir örneği de dün akşam saatlerinde İstanbul'da yaşandı.

Korna gerilime neden oldu

Pendik ilçesinde seyreden cip sürücüsü A.K. ile otomobil sürücüsü S.K. arasında yol verme ve korna çalma tartışması çıktı.

Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü S.K. aynı yönde ilerleyen cipin önünü kesti.

Bıçakla saldırdı

Aracından inen otomobil sürücüsü elindeki bıçakla saldırdığı cip sürücüsüne tehditler de yağdırdı. Saldırgan araca da zarar verdi.

Otomobilden inen bir kadın da saldırganı sakinleştirmeye çalıştı.

Adliyeye sevk edildi

O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler üzerine polis harekete geçti.

Gözaltına alınan S.K. "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)