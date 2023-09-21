DHA
İstanbul'un Avcılar ilçesinde trafikte hareketli anlar yaşandı.
TEM Otoyolu'nda Mahmutbey'e doğru ilerleyen kamyonet kasasında çok sayıda sunta malzemeler görüldü.
Sabitlenmeyen malzemeler, bir süre sonra şiddetli rüzgardan etkilendi.
Sürücüler tehlike atlattı
Ardından kısa sürede yola savruldu.
Bu sırada arkadan gelen araçtakiler tehlike atlattı.
O anlar kamerada
Malzemelerin yola savrulduğunu fark eden sürücü, emniyet şeridinde park etti.
Kamyonet sürücüsünün trafikte ilerleyen araçları tehlikeye düşürdüğü anlar, araç içi kamerasına anbean yansıdı.
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)