Megakent İstanbul'un trafiğinde her yeni günde sürücüler arası kriz yaşanıyor.
Olay bu kez Bahçelievler'de yaşandı.
Konu ise yol verme meselesi...
Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tekme ve yumrukla saldırdılar
Tartışma, sürücülerin araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsünün yakınlarının da dahil olmasıyla kavgada, tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Arabanın tavanında zıpladı
Kavga sırasında bir kişi, zarar vermek istediği otomobilin tavanına çıkarak zıpladı.
Vatandaşların araya girmesiyle son bulan arbede nedeniyle ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, sürücüler hakkında işlem yaptı.
O anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonunu kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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