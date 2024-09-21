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İstanbul Tuzla'da yol verme kavgasında taksi şoförü darbedildi

İstanbul Tuzla'da yol verme kavgasında taksi şoförü darbedildi Trafikte yol verme tartışması kavga ile sonuçlandı. Taksi ve özel otomobilin tartışmasında kalabalık olan grup, taksi sürücüsünü ve aracını yumruklayarak olay yerinden hızla uzaklaştı.