İstanbul'un Tuzla ilçesinde araç sürücüsü ve beraberindekiler yol verme nedeniyle taksi şoförüyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve taksi şoförünün yumruklandığı o anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Taksi şoförünün üzerine yürüyen grubun, sürücüyü arabasına doğru yumruklayarak sürüklediği, araca zorla bindirdiği, aracın kapısını defalarca çarptığı ve aracı yumruklarken küfür ettiği görüntülere yansıdı.
YOL VERME TARTIŞMASI
Önceki gün öğle saatlerinde Tuzla'da yaşanan olayda iddiaya göre, bir araç sürücüsü ile taksi şoförü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
TARTIŞMA, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Diğer araçtan inen sürücü ve beraberindeki kişiler taksi şoförünü darbetti.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ VE ARACI YUMRUKLADILAR
Araç sürücüsü, yumrukladığı taksi şoförünü araca bindirdi. Araçtakilerden biri de taksiyi yumrukladı.
Saldırgan grup, bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
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