İstanbul Ümraniye'de bir kişi eski iş arkadaşı tarafından boğazından bıçaklandı İstanbul Ümraniye'de eski iş arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralı şekilde hastanede tedavi altına alındı.

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DHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde Fazilet Doğan, kaldırımda yürüdüğü esnada bıçaklı saldırıya uğradı.

Boğazından bıçaklanan Doğan, kanlar içinde yere yığıldı.

Olay esnasında çevrede bulunan vatandaşlar saldırgana müdahale etti.

Saldırgan darbedildi

Vatandaşlar elindeki bıçağı aldıkları saldırganı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Fazilet Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Saldırgan ise yaralı şekilde gözaltına alınarak hastaneye götürüldü.

İnceleme başlatıldı

Saldırgan ile Fazilet Doğan'ın iş arkadaşı oldukları, saldırganın 2 ay önce işten çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olayın görgü tanığı Muhammet Öz, "Arkadaşlarımın yanına gidiyordum. Şüpheli bıçağı kadının boynuna salladı. İkinci darbeyi atmaya çalışırken arkadaşımız tuttu. Bıçağı elinden aldık. Burada darbettik. Sonra polise teslim ettik. Kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Biz elimizden gelen vatandaşlık görevimizi yaptık. Kadın burada çalışan. Biz de burada yaşıyoruz. Görünce dayanamadık. Bir erkeğin kadına bunu yapması yanlış. Kadının durumu çok kritik. Damarına geldi, tehlikeli bölge. Biz hemen müdahale ettik. Bıçağı elinden alıp polise teslim ettik" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)