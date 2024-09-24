İstanbul Ümraniye'deki polis katilinin annesi: 26 suç kaydı varsa niye devlet bunu almadı Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti yaşananlara dair yaptığı açıklamada, '26 suçtan benim çocuğumun kaydı varsa niye devlet bunu almadı? Niye devlet bunu götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı?' ifadelerini kullandı.

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İHA

Türkiye'nin gündemine oturan polis cinayetinin ardından, zanlının ailesinden açıklama geldi.

Ümraniye'de 26 adet suç kaydı bulunmasına rağmen sokaklarda gezen 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, motosiklet hırsızlığı suçundan polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın silahını ele geçirerek polislere ateş açtı.

Çatışmada ağır yaralanan Polis Memuru Şeyda Yılmaz (27), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Polis katilinin tutuklanmasının ardından annesi Pınar Geçti, ortaya çıkarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUĞUMUN BU HALDE OLMASINI İSTER MİYİM"

Pınar Geçti, "Anne-baba çocuğunun o halde olmasını ister mi? Bak ben de yaralıyım. Bir kız çocuğum var. Onun peşindeyim. Allah rahmet eylesin. Benim canım yandı. Gerçekten polisimiz ölene kadar ben ölseydim. O silahı ben yeseydim. Ben kurşunlara gelseydim keşke. Ama şunu söyleyeyim. Yapacak bir şeyim varsa gelsinler." dedi.

"BEN ÇOCUĞUMUN KÖTÜ OLMASINI İSTER MİYİM"

Oğlunun tutuklanmasının ardından sosyal medyada kendisi için yapılan kötü yorumlara da tepkisini belirten anne, şu ifadeleri kullandı:

Twitte'larda, sosyal medyalarda, 'yok nasıl bir anne, nasıl bir babasınız'. Allah'ınızı seviyorsanız, devletime sesleniyorum, ben çocuğumun bu kadar kötü olmasını ister miyim? Ben bir anneyim, bir babayım. Yaralandım. Bunu gidin, söyleyin herkese.

"26 SUÇTAN KAYDI VARSA NİYE DEVLET BUNU ALMADI?"

Oğlunun durumuna ilişkin açıklamalarına devam eden anne Pınar Geçti, oğlunun yakalanması için devlete yalvardığını ileri sürerek şu cümleleri kullandı:

26 suçtan benim çocuğumun kaydı varsa niye devlet bunu almadı? Niye devlet bunu götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı? O kadar ben devlete yalvardım. O kadar karakollara gittim. O kadar her şeyi söyledim. Bu çocuk madde bağımlısı, bu çocuk madde satıyor, bu çocuk madde kullanıyor. Bunların hepsini söyledim ben. Bunları hepsini söyledim ben. Yine ben çocuğumun yerini söyledim. Yine çocuğumun ben yerini söyledim, buldurdum. Ama lakin hiçbir anne baba istemez. Çocuğunu kalkıp da polisimizi şehit edecek kadar bir anne baba, cani miyim ben? Ben gerçekten çok üzgünüm.

"POLİSİMİZ YERİNE BEN ÖLSEYDİM"

Şehidini ailesine başsağlığı dileyen Pınar Geçti, "Ailesine de Allah sabır versin. Gerekirse ailesinin yanına da gitmeyi düşünüyorum. Keşke, polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim. O benim kafama gelseydi. Bak, hem topuğumdan hem bacağımdan yaralandım." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)