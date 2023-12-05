İstanbul Üsküdar'da İETT otobüsü yandı İstanbul Üsküdar'da motor kısmından alev alarak bir anda yanmaya başlayan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

İHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kısıklı Mahallesi'nde Bulgurlu Caddesi üzerinde seyir halindeki Fatih Özen yönetimindeki İETT otobüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Durumun fark edilmesi üzerine yolcular otobüsten tahliye edilirken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fatih Özen, alevlere yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

İtfaiye ekipleri yanan otobüse su ve köpükle müdahale etti.

Otobüs hurdaya döndü

Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yanan otobüs olay yerine gelen vinçle kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)