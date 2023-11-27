İstanbul Üsküdar'da kendi aracının altında kalan adam yaşamını yitirdi

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kısıklı Mahallesi'nde Fikret Elmas (42), otomobilini sokak üzerinde el frenini çekmeden park ederek araçtan indi.
Otomobilin hareket ettiğini gören Elmas, önüne geçerek durdurmak istediği esnada otomobilin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Elmas'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri kendi aracının altında kalarak hayatını kaybeden sürücü Elmas'ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarttı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Elmas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yakınları gözyaşı döktü
Kendi kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden Fikret Elmas'ın yakınları haber aldıktan sonra olay yerine geldi.
Elmas'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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