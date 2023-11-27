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İstanbul Üsküdar'da kendi aracının altında kalan adam yaşamını yitirdi

İstanbul Üsküdar'da kendi aracının altında kalan adam yaşamını yitirdi İstanbul Üsküdar'da el frenini çekmeden otomobilini park eden bir kişi, indikten kısa süre sonra hareket eden otomobili durdurmaya çalışırken altında kalarak öldü.