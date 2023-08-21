İstanbul Üsküdar'da silahların kullanıldığı alacak verecek kavgası kameraya yansıdı İstanbul Üsküdar'da alacak verecek meselesinden dolayı çıkan ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavgada motosikletli iki kişi kaldırımdaki iki kişiye ateş açtı.

Saat 23.00 sularında yaşanan olay sonucu Y.Y., ayağından vurularak yaralandı.

Motosikletten kaldırımdaki kişilere ateş açılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Y.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"4 kişi iki motorla gelmişler"

Olayla ilgili konuşan Yüksel Kuşburnu, "Biz burada kafede Beşiktaş'ın maçını arkadaşlarla beraber izliyorduk. Silah sesleri duyduk ve koştuk geldik. Baktık ki çatışma var iki grup arasında, 4 kişi iki motorla gelmişler. Kafe önünde kendi aralarında tartışma olmuş. Tartışmadan sonra birbirlerini kovalamışlar. Burada çatışmayı gördük ve yaralı vardı. Aşağı doğru kaçtı saldırganlar. Ayağından vurulanı da gelen ambulansa koyduk. Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Biz de bu kadar gördük" dedi.