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DHA

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan gençten acı haber..

Üsküdar ilçesine bağlı Çamlıca Caddesi'nde yaşayan Cihan Açıkgöz, gece saatlerinde bölgede dolaşan bir grubun hareketlerinden şüphelendi.

Şahıslara 'Neden dolaşıyorsunuz siz?' dedikten sonra kavgaya tutuşan kalabalık grup, olay yerine terk ettikten kısa süre sonra Açıkgöz'ü yakalayıp saldırdı.

YUMRUKLA BAYILTIP ATEŞ ETTİLER

Şüphelilerden birinin attığı yumrukla yere düşen Açıkgöz'e, o sırada motosiklette bulunan kişi ise ateş etti.

Şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken çevredekiler, Cihan Açıkgöz'ün yardımına koştu.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Cihan Açıkgöz, kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Açıkgöz'ün cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.

TUTUKLANDILAR

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayla ilgili V.Y. (22), İ.Y. (21), T.Y. (24), S.Y.(26) ve A.F.Y. (19) yakalanarak gözaltına alındı.

Yumruk attığı tespit edilen V.Y. ve silahla ateş eden İ.Y., sevk edildikleri adli makamlarca 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.