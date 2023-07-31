İstanbul Valiliği açıkladı! Şile'de bulunan mühimmatın 8 tanesi teşhis ve imha için karaya çıkarıldı İstanbul Valiliği, Şile'nin Sofular köyünde bulunan patlamamış mühimmatlar hakkında yaptığı açıklamada, "28 adet mühimmat tespiti yapılmış olup, tespit edilen mühimmatlardan karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için karaya çıkarılmıştır" dedi.

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İHA

İstanbul'un Şile ilçesinde Sofular köyünde birkaç gün önce yüzmek için sahile giren bir vatandaş, denizde mühimmat olduğunu gördü.

Korku içinde denizden çıkan vatandaş, telefonla jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yüzmeye gelen vatandaşları denizden ve plajdan uzaklaştırdı.

Jandarma ekipleri tarafından Sofular Halk Plajı boşaltıldıktan sonra alana girişler yasaklandı.

30'a yakın mühimmat patlatılacak

Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığına (SAS) ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, denize dalarak mühimmatların olduğu yeri işaretledi.

30'a yakın patlamamış mühimmat, salı ya da çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacak.

"9 şüpheli cisim tespit edilmiştir"

Şile’de Sofular Mahallesi mevkiinde, denizde eski zamanlardan kalma mühimmatlar bulunması üzerine İstanbul Valiliği tarafından açıklamalarda bulunuldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: