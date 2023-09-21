İstanbul Valiliği'nden küçük çocuğa köpek saldırısıyla ilgili açıklama İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğuna şu ana kadar 4 doz kuduz aşısı yapıldığını, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmediğini açıkladı.

İHA

Başıboş köpek sorunu tehlike saçmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul Esenyurt'ta Gökevler Mahallesi'nde bulunan Kardeşkent Sitesi'nde başıboş köpekleri besleyen bir kadın, faciaya neden oluyordu.

İkra isimli 6 yaşındaki kız çocuğu sitenin bahçesinde oynarken bir anda beslenen başıboş köpek saldırısına uğradı.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan küçük kız hastaneye kaldırıldı.

Kuduz iddiası

Ekipler, köpeğin kuduz olabileceği ihtimali olduğunu belirtmiş, bunun üzerine sosyal medyada küçük kızın da kuduz olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

İstanbul Valiliği, iddialara son noktayı koydu.

İstanbul Valiliği çocukta kuduz belirtisi görülmediğini söyledi

Valilik, küçük çocuğa 4 doz aşı vurulduğunu ve şu ana kadar kuduz belirtisine rastlanmadığını vurgulayarak, köpeğin de gözlem altında olduğunu duyurdu.

Valilik'ten açıklama

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

E.İ.S. isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun, 15 Eylül 2023 tarihinde Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi’nde başıboş köpek tarafından saldırıya uğraması olayının ardından sosyal medya mecralarında, çocukta kuduz belirtilerinin görüldüğü yönünde paylaşımlar yapılmıştır. 'Esenyurt’ta Kuduz Paniği' başlığıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.



E.İ.S. isimli çocuk olayın ardından 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülmüş ve çocuğa tüm hayvan saldırılarında (kedi, köpek vb.) uygulanan rutin prosedür gereği 1. doz kuduz aşısı uygulanmıştır. Aşı uygulamasının ardından çocuk, yüzünde meydana gelen yaralanmaların tedavisi için Çam Sakura Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi servisine götürülmüştür. Burada tedavisine başlanan çocuğa şu ana kadar 4 doz kuduz aşısı yapılmıştır.



E.İ.S’nin tedavi süreci devam etmekte olup, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmemektedir. Çocuğun yaralanmasına sebep olan başıboş köpek, Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı barınakta gözlem altına alınmıştır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)