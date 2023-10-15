İstanbul Yenikapı Metro İstasyonu'nda yangın paniği yaşandı İstanbul Fatih'te bulunan Yenikapı Metro İstasyonu'nda metro aracından çıkan dumanlar korku ve paniğe neden oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbullunun ulaşım çilesi büyüyerek devam ediyor. Yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Fatih ilçesinde bulunan Yenikapı Metro İstasyonu'nda Yenikapı-Kirazlı seferini yapan metrodan gelen yoğun duman nedeniyle istasyonun yangın alarmı devreye girdi. Seferler durdurulurken dumanın aracın fren sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle çıktığı öğrenildi. Vatandaşlardan tepki Arıza yapan aracın çekilmesinin ardından seferler normale dönerken vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)