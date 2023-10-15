DHA
İstanbullunun ulaşım çilesi büyüyerek devam ediyor.
Yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
Fatih ilçesinde bulunan Yenikapı Metro İstasyonu'nda Yenikapı-Kirazlı seferini yapan metrodan gelen yoğun duman nedeniyle istasyonun yangın alarmı devreye girdi.
Seferler durdurulurken dumanın aracın fren sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle çıktığı öğrenildi.
Vatandaşlardan tepki
Arıza yapan aracın çekilmesinin ardından seferler normale dönerken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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