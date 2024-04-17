İHA
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda otomobille sokağa gelen maskeli iki kişi, Emre Ceylan'a ait olan motosikleti iterek götürdü.
Sabah uyandığında motorunun yerinde olmadığını gören Ceylan, çalındığını anlayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Hırsızlık anı kamerada
Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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