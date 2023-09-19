İstanbul Zeytinburnu'nda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada İstanbul Zeytinburnu'nda motosikletten yapılan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

AA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'nde ilerleyen motosikletli 2 kişi yol kenarında bekleyen Nuri Y. ile Yusuf Y.'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda mermilerin isabet ettiği iki kuzen yaralanırken olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastane kaldırılan kuzenlerden Nuri Y. hayatını kaybetti, Yusuf Y. tedavi altına alındı.

Saldırının ardından zanlıların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından

Görüntülerde motosikletle sokakta ilerleyen kasklı 2 kişiden arkadakinin yol kenarında duran Nuri Y. ile Yusuf Y.'ye silahla ateş etmesi, daha sonra saldırganların hızla uzaklaşmaları, mermilerin isabet ettiği kuzenlerin ise yere yığılmaları yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)