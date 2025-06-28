İstanbul Zeytinburnu'nda araçların lastiklerini bıçakla patlatan şahıs yakalandı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir şahıs, elindeki bıçakla park halindeki çok sayıda aracın lastiklerini keserek patlattı.
Araçlarının durumunu gören mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu.
Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin 22 yaşındaki Hüseyin A. olduğunu tespit etti.
YAKALANDI
Çeşitli suçlardan 6 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin park halindeki araçlara zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.