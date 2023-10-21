İstanbul'da 10 yaşındaki çocuğun beşinci kattan düştüğü anlar Esenyurt ilçesinde küçük bir çocuk, binanın beşinci katından henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü. Arabanın üzerine çakılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 10 yaşındaki Ömer Çapar, zemin üzeri 5 katlı binanın 5. katındaki dairenin penceresinden bilinmeyen bir nedenle düştü. Sokakta park halindeki hafif ticari aracın ön camına düşen çocuğa yardım için sokak sakinleri koştu. Hastaneye kaldırıldı Çarpmanın etkisiyle aracın camı kırılırken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokakta yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Çapar, ambulansla hastaneye götürüldü. Olay anı kamerada Olay sonrası sokağa gelen ailesi gözyaşlarına hakim olamazken çocuğun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. "Aracın ön camı kırılıyor" Olay hakkında konuşan bir vatandaş, “Bugün öğle saatlerinde 10 yaşında bir çocuk binanın en üst katından park halindeki bir aracın üzerine düşüyor. Aracın ön camı kırılıyor. Çevredekiler ambulansı arıyorlar. Ambulansla hastaneye götürüyorlar. Çocuğun durumunu bilmiyorum. Ailesine çok geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur.” dedi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)