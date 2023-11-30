İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı Güvenlik güçlerince İstanbul'da 14 ayrı adreste DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Kırsal alanlarda ve şehir merkezlerinde yapılan çalışmalarla örgüt mensupları tek tek yakalanıyor.

Bu kapsamda güvenlik güçleri İstanbul'da da harekete geçti.

DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda tehdit oluşturduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

14 adrese eş zamanlı baskın: 9 gözaltı

11 ilçede 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)