İstanbul'da 12 yaşındaki çocuğu başıboş köpek ısırdı Akşam saatlerinde mezarlığa giden yabancı uyruklu küçük çocuk burada sokak köpeği tarafından bacağından ısırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

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İHA

Sokak köpeği saldırısının yeni adresi İstanbul.

Kağıthane ilçesinde geçtiğimiz günlerde korku dolu anlar yaşandı.

Akşam saatlerinde 12 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk, okulun hemen yanında bulunan mezarlığa gitti.

Bacağından ısırıldı

Burada bir süre dolaşan çocuğa başıboş köpek saldırdı.

Saldırı sonucu bacağından yaralanan çocuk can havliyle kendini mezarlıktan dışarıya attı.

Sağlık ekipleri sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı çocuğu yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Testler yapılacak

Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı, ısırmayı karşı olarak bir dizi teste tabi tutulacağı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)