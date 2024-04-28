Sokak köpeği saldırısının yeni adresi İstanbul.
Kağıthane ilçesinde geçtiğimiz günlerde korku dolu anlar yaşandı.
Akşam saatlerinde 12 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk, okulun hemen yanında bulunan mezarlığa gitti.
Bacağından ısırıldı
Burada bir süre dolaşan çocuğa başıboş köpek saldırdı.
Saldırı sonucu bacağından yaralanan çocuk can havliyle kendini mezarlıktan dışarıya attı.
Sağlık ekipleri sevk edildi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı çocuğu yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.
Testler yapılacak
Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı, ısırmayı karşı olarak bir dizi teste tabi tutulacağı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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