İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk arkadaşını boynundan bıçakladı

30 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında, İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde korkunç bir olay kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre aynı okulda okuyan ve aynı yaşta olan M.A. ve E.D.‘nin arasında tartışma çıktı.

Olayın ardından sabah saatlerinde bıçakla evden çıkan E.D., sokaktaki araçların arasında M.A.’nın gelmesini bekledi.

BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Bir süre sonra sokağa giren M.A., karşısına çıkan E.D. tarafından boynundan bıçaklandı.

Can havliyle bağırıp boynunu tutarak koşan M.A., komşusunun aracıyla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Boynuna 4 dikiş atılan M.A.’nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan M.A. taburcu edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kaçan şüpheli E.D.’yi kısa sürede yakaladı.

Emniyete götürülen E.D. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldığı ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"KATLİAM VAR"

Diğer yandan E.D.’nin, okuduğu okulda bulunan öğrencileri 'Yarın sabah okulda katliam var' diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

Bu sözleri duyan M.A.‘nın ise E.D.’yi uyardığı ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

"KATLİAM YAPACAĞIM MİRAÇ OKULA GELMEYEBİLİR"

Olayla ilgili konuşan M.A. "Sabah okula giderken arabanın arkasında pusuyordu. Sonra ben çıktım bana bıçak vurdu. Bu çocuğun psikoloji bozuk, herkese sataşıyor. Sonra ben de ona sataştım ama biz konuyu kapatmıştık. Sonra bir sabah çıktı, böyle oldu. Pusu kurdu. Arkadaşlarıma 'Katliam yapacağım, yarın Miraç okula gelemeyebilir' demiş. Tüm sınıf zaten ondan şikayetçi. Sonra ben direkt eve koştum, babam ambulansı aradı. Ambulans gelmeyince komşunun arabasıyla hastaneye gittik. Orada da 4 dikiş atıldı. Yakalandı şu an gözaltında. Daha önce böyle bir olayı olmamış, kimseyi bıçaklamamış. Bıçağı cebine koymuş sonra karakolda bulmuşlar." dedi.

SERBEST KALDI

Adliyeye sevk edilen E.D., 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.