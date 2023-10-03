İstanbul'da 13 yaşındaki küçük kızı taciz eden taksi şoförü tutuklandı Okulundan evine gitmek için müşteri olarak aracına binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksici tutuklandı.

AA

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 30 Eylül Cumartesi günü taksi şoförü, bir genç kıza korku dolu anlar yaşattı.

13 yaşındaki İ.Ö, ek ders aldığı okuldan Ataşehir'deki evine dönmek için okulunun güvenlik kulübesinde taksi bekledi.

Bir süre sonra H.G adlı taksi şoförü, aracıyla okul bahçesine girdi.

Taksiyle kaldırıma çıkarak durabilen şoför, daha sonra aracından inerek taksiyi kontrol etti. Güvenlik kulübesinden çıkan İ.Ö ise taksiye bindi.

Küçük kıza sözlü taciz

Yolculuk sırasında iddiaya göre taksi şoförü H.G, küçük kızla konuşmaya başladı.

Küçük kıza kendi yaşamından bahseden H.G, İ.Ö'ye önce yaşını sordu; yaşının 13 olduğunu söylemesinin ardından H.G, kıza gözlerinin çok güzel olduğunu ve çok olgun göründüğünü söyledi.

Kendisinin çok yalnız olduğunu ve konuşmaya ihtiyacı olduğunu belirten taksi şoförünün, saat 03.00'e kadar alkol aldığını da söylediği öne sürüldü.

O anlar kaydedildi

Taksi şoförünün okul bahçesine girerek kaldırıma çıktığı ve küçük kızın taksiye bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli taksiciden şikayetçi oldular

Durumdan çok rahatsız olan İ.Ö, taksi şoförüne cevap vermedi ve taksiden inerek evine girdi.

İ.Ö, anne ve babasına durumu anlattı. Aile, Ataşehir Sevgican Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

"Ağzı açık olan bisküvi verdi"

13 yaşındaki İ.Ö'nün polise verdiği ifadede, "Araca biner binmez araç şoförü bana ağzı açık olan bisküviden ve açılmamış su ikram ettiğini ama istemediğini; sigara kullanıp kullanmadığını sorduğunu, erkek arkadaşının olmadığını öğrenince ise 'Erkeklerle tek kalma arkadan bıçaklar, vururlar" dediğini söylediği öğrenildi.

Taksici tutuklandı

Taksi şoförü H.G, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli H.G., cinsel taciz suçundan hakkında yürütülen tahkikatın ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)