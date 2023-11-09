DHA
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde şüpheli bir ölüm yaşandı.
Sabah saatlerinde bölgede bulunan bir rezidansta 31 yaşındaki Rabia Keleş'in cansız bedeni bulundu.
Genç kadının 44 katlı binanın 16. katındaki pencereden sitenin bahçesine düştüğü öğrenildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rabia Keleş’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
2 yıl önce eşinden boşandı
Keleş’in yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve 2 çocuğunun olduğu, olay sırasında çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.
Keleş’in olay sırasında kız kardeşinin evde olduğu bilgisine ulaşıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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