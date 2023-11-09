Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da 16. kattan düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'da 16. kattan düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı Ümraniye'deki 44 katlı rezidansın 16. katından düşerek hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının 2 yıl önce boşandığı ve iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.