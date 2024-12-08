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DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde motosiklet üzerinde seyreden iki genç, aralarında husumet olduğu belirlenen 16 yaşındaki bir gence sokakta yürüdüğü sırada ateş açtı.

Şüphelilerin rastgele açtığı ateşte, M.A.M. (16)'nın yanı sıra saldırı sırasında sokaktan geçen Mehmet G. (25), Ersin Ç. (28) ve Elif B. (19) de yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

SALDIRGAN 16 YAŞINDA

Yapılan incelemeler sonucunda 2 şüphelinin motosikletle olay yerine gelerek silahla ateş ettiği tespit edildi.

İleriye ve geriye dönük yapılan kamera çalışmasında silahla ateş eden şüphelinin 16 yaşındaki B.E.A. olduğu motosikleti kullanan şüphelinin ise 18 yaşındaki Baran G. olduğu belirlendi.

YAKALANDILAR

Devam eden çalışmalarda şüpheli B.E.A. Piyalepaşa Mahallesi’nde bir caddede yakalandı.

Diğer şüpheli Baran G. ise aynı mahallede farklı bir caddede gözaltına alındı.

4 KİŞİ YARALADI SERBEST KALDI

Emniyete götürülen 2 şüphelinin ifadeleri alındı.

Şüpheliler hakkında 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından adli işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli B.E.A. adli kontrolle serbest bırakılırken, Baran G. ise emniyetten serbest kaldı