İstanbul'da 17 yaşındaki genç kız 45 gündür kayıp Pendik'te protez tırnak yaptırmak için evden çıkan ve en son annesini arayan 17 yaşındaki Ayla Gurbanova'dan 45 gündür haber alınamıyor. Endişeli anne Mihricemal Kurt, 'Kızımın hayatından endişeleniyorum' dedi.

İHA

Son zamanalarda gündeme gelen kayıp çocuk vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Bu defa İstanbul'da yaşanan kayıp vakasında acılı anne, günlerdir çaresizce kızının eve dönmesini bekliyor.

EN SON ANNESİYLE KONUŞTU

Pendik’te annesi ve babasıyla birlikte yaşayan 17 yaşındaki Ayla Gurbanova, 29 Temmuz tarihinde protez tırnak yaptırmak için evden çıktı.

Eve dönmek üzere dolmuş durağına yürürken annesiyle konuşan genç kızdan o andan sonra bir daha haber alınamadı.

45 GÜNDÜR AYLA'DAN BİR HABER BEKLİYORLAR

O konuşmadan sonra bir daha kızıyla iletişim kuramayan ve kızının telefonunun kapalı olduğunu belirten anne Mihricemal Kurt, ne akrabalarının ne de kızının arkadaşlarının Ayla ile o günden sonra iletişim kuramadıklarını söyledi.

Aile, neredeyse 45 gündür kayıp olan kızlarından gelecek bir haberi bekliyor.

"TELEFONU TAMAMEN KAPANDI, ULAŞAMIYORUZ"

Anne Mihricemal Kurt, “Gören bilen varsa lütfen bizimle iletişime geçsin. Neredeyse 50 gün oldu haber alamıyorum. Sabah saatlerinde 10.30 gibi evden çıktı, Pendik'e protez tırnak yaptırmaya gitti, o günden beri daha da haber alamadık, kimse görmemiş.

Kahvaltı yaptık, beraber oturduk ‘Anne ben gideyim’ dedi. En son aradığımda ‘Anne ben dolmuş durağına doğru gidiyorum’ dedi. Ben eczaneyle bakkala uğrayacaktım, ‘Tamam ben uğrar alır gelirim’ dedi. En son konuşmamız bu oldu. Telefonu daha sonra tamamen kapandı, bir daha ulaşamıyoruz.

"DAHA ÖNCE İKİ KERE GİTTİ, KENDİ İSTEĞİYLE GERİ DÖNDÜ"

Önceden iki kere gitti, ikisinde de kendisi geldi, en fazla 2 gün kaldı. Arkadaşına gitmişti. Arkadaşıyla da konuşuyoruz ‘Benle iletişime geçmedi’ dedi. Kendi halinde bir kızdı. Gören bilen varsa arasın, kızımın bulunmasını istiyorum, yardımcı olun.

Anneciğim beni görüyorsan eğer çık gel bak perişanım. Bildiğimiz herhangi bir düşmanımız da yok, eşim de zaten kendi halinde bir insan. Ben de evden çıkmıyorum.

Artık kızımın hayatından şüpheleniyorum. Allah Narin’i nur içinde yatırsın, yapanların elleri kırılsın, inşallah benim kızım da bir an önce bulunur. Gidebileceği her yere baktık sorduk, akrabalara da sorduk, kızım kimseyi de aramamış” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)