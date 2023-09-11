İstanbul'da 2 kişi şortlarını indirerek fotoğraf çekildi! Kıskıvrak yakalandı Beyoğlu'nda şortlarını indirerek birbirlerinin fotoğrafını çeken iki kişi, kaldıkları otelde polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

AA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Caddesi'nde gece saatlerinde iki kişi, şortlarını indirerek birbirlerinin görüntülerini çekti.

Çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alınan anlara ait görüntülerin sosyal medyadan paylaşıldı.

Bunun ardından vatandaşlar tarafından büyük tepkiye uğrayan görüntüler ekipleri hareketlendirdi.

Şüpheliler yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen Y.İ. ve M.M, Beyoğlu'nda kaldıkları otelde gözaltına alındı.

2 kişi adliyeye sevk edildi

İfadelerinde alkollü olduklarını ve eğlence amacıyla hareket ettiklerini belirten, haklarında "hayasızca harekette bulunmak" ve "cinsel taciz" suçlarından işlem yapılan iki kişi, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)