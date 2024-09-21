İstanbul'da 2 metrobüs çarpıştı: 2 yaralı Avcılar'da Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, aynı yönde seyreden başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 vatandaş yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da son zamanlarda artış gösteren metrobüs kazaları, büyük tepki görüyor.

Vatandaşları toplu taşıma kullanma konusunda tereddüte düşüren metrobüs kazasının adresi Avcılar oldu.

ÖNÜNDEKİ METROBÜSE ÇARPTI

Sabah saat 09.00 sıralarında Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

2 YOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki iki yolcu yaralandı.

Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)