İstanbul'da 3 aydır haber alınamayan kiracının kaçtığı öğrenildi

İstanbul Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki bir sitede evi bulunan Volkan Pozan, geçen yıl yabancı uyruklu bir aileye evini kiraladı.

Yaşanan olayda Pozan, kiraları düzgün ödeyen aileden üç aydır haber alamadı.

KİRACISININ HAYATINDAN ENDİŞE DUYDU

Pozan, kiraları düzgün ödeyen aileden üç aydır haber alamayınca kapılarını çaldı, ancak ulaşamadı.

Kiracısının hayatından da endişe ettiğini söyleyen Pozan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA DAİREYE GİRİLDİ

Sevk edilen ekipler de daireye giremeyince savcının onayıyla evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı.

Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin gözetiminde açılan kapıdan giren görevliler içeride kimsenin olmadığını gördü.

"İÇERİDE KİMSE YOK, MUHTEMELEN YURT DIŞINA KAÇMIŞ"

Aynı binada yaşayan bir kişi, aylar önce ailenin iki çocukları ve yanlarındaki bavullarla binadan çıkarken gördüklerini söyledi.

Ev sahibi Volkan Pozan ise şöyle dedi: