İstanbul'da 3 ayrı trafik kavgası! 2 kişi bacağından bıçaklandı Kağıthane’de üç ayrı noktada trafikte yaşanan yol verme tartışmaları sonucu çıkan kavgalarda, 2 kişi bacağından bıçaklandı. O anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Gün geçmiyor ki trafikte hareketli anlar yaşanmasın...

Kural ihlalleri, sürücüleri zaman zaman öfkelendiriyor ve kavga kaçınılmaz oluyor.

Bunun bir örneği de İstanbul'da yaşandı.

Yol verme kavgasında bıçaklandı

Kağıthane'de dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki sürücü trafikte yol verme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerden biri bıçak çekti.

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, diğer sürücü bacağından bıçaklandı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara anbean yansıdı.

Benzer bir olay daha...

Aynı bölgede Emniyet Evleri Mahallesi’nde geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen ikinci bir olayda da, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Olayda bir sürücü bacağından bıçaklandı.

Kadınlar kavgayı ayırdı

Ardından dün de Merkez Mahallesi’nde çıkan olayda ise motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Sinirler bir anda gerilince aracından inen sürücü, motosikletliyle kavga etti.

Kadınların araya girmesiyle taraflardan biri koşarak ulaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)