İstanbul'da 3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu Küçükçekmece’de 3 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden olurken kayınpederinin evinin yandığını gören Sinan Çakır, yangını kovayla su dökerek söndürmeye çalıştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Küçükçekmece Serçe Sokak'ta 3 katlı binanın 1. katındaki dairede, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz öğrenilemezken, binada bulunanalar ise büyük bir korku yaşadı. Yeni kiraya verildiği öğrenilen daireden alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kayınpederinin evi için seferber oldu İtfaiyeciler yangına müdahale ederken, bitişikteki binanın çatısına çıkan Sinan Çakır isimli vatandaş, kayınpederinin evini kovayla su dökerek söndürmeye çalıştı. Yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda evde büyük çapta hasar oluştu. Yangında can kaybı olmadı Çatıdan alevlere su döken Sinan Çakır, "Biz dükkanda çalışırken, baktım dükkanın içine dumanlar giriyor. Kayınpederimin evinin yandığını gördük. İtfaiye gelene kadar su bidonuyla söndürmeye çalıştım. Çocukları kurtardık. Yaralı yok." dedi.

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