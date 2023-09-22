Küçükçekmece Serçe Sokak'ta 3 katlı binanın 1. katındaki dairede, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangının çıkış nedeni henüz öğrenilemezken, binada bulunanalar ise büyük bir korku yaşadı.
Yeni kiraya verildiği öğrenilen daireden alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kayınpederinin evi için seferber oldu
İtfaiyeciler yangına müdahale ederken, bitişikteki binanın çatısına çıkan Sinan Çakır isimli vatandaş, kayınpederinin evini kovayla su dökerek söndürmeye çalıştı.
Yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda evde büyük çapta hasar oluştu.
Yangında can kaybı olmadı
Çatıdan alevlere su döken Sinan Çakır, "Biz dükkanda çalışırken, baktım dükkanın içine dumanlar giriyor. Kayınpederimin evinin yandığını gördük. İtfaiye gelene kadar su bidonuyla söndürmeye çalıştım. Çocukları kurtardık. Yaralı yok." dedi.