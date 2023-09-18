İstanbul'da 3 kişi havaya ateş ettiği anları sosyal medyadan paylaştı Beylikdüzü'nde havaya rastgele ateş eden ve o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaşan B.S.S ve O.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'da trafikte rastgele ateş etmenin cezası ağır oldu.. Beylikdüzü'nde, bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü, trafikte rastgele havaya ateş etti. Şüpheliler, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Tabancalarıyla birlikte yakalandı Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Motosikletli O.K. ve araç içerisinde havaya ateş eden B.S.S., ikamet ettikleri adreslerde yapılan baskında, olay sırasında kullandıkları kurusıkı tabancalar ile birlikte yakalandı. 8 bin 190 lira ceza kesildi Konu ile ilgili yakalanan O.K. ve B.S.S., genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından serbest bırakılan şüphelilerden B.S.S.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira para cezası kesildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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