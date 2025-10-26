İstanbul'da 4 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yanarak can verdi Şişli’de sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, bir kişi hayatını kaybetti.