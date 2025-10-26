İstanbul'da 4 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yanarak can verdi

- Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
- Yangında Şenol Gün hayatını kaybetti.
- Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İstanbul'da Şişli’nin Meşrutiyet Mahallesi Kodaman Sokak’ta sabah saat 09:00 sularında 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
DAİREDE YAŞAYAN BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ekiplerin yangının ardından yaptığı incelemede, dairede yaşayan Şenol Gün’ün yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için evde detaylı çalışma yaptı.
Gün’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.