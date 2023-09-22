İstanbul'da 4 kişiye mezar olan kaza anları Bahçelievler'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızlı olduğu anlaşılan aracın, viyadüğün altındaki duvara çarptığı görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Bahçelievler Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde, korkunç bir kaza meydana geldi.

Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra refüje çıkan otomobil, üzerinden tramvayın geçtiği köprü altındaki duvara çarptı.

Ekipler 4 kişi için çalıştı

Çarpmanın etkisiyle araç tersi yönüne dönerken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yardıma koştuğu kazada, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı ancak kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı.

Araçtakiler kurtarılamadı

Toplamda 4 kişinin öldüğü kazada otomobilde yapılan incelemelerde 2 silahın bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, uzun süre olay yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Halil İbrahim Eşiyok (22), Uğur Tunç (33), Emirhan Ünal (21) ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)