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    İstanbul'da 500 bin liralık vurgun yapan hırsız tutuklandı

    Kent genelinde 20'den fazla eve giren firari suç makinesi hırsız, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuruçeşme’deki son işinde yakalandı.
    • İHA
    • 26.12.2020 - 09:46
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 09:49
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    İstanbul'da 500 bin liralık vurgun yapan hırsız tutuklandı

    İstanbul’da bir şahıs yaklaşık 3 ay içerisinde, Başakşehir’de 10 kez, Küçükçekmece’de 2 kez, Beylikdüzü’nde 2 kez, Bakırköy, Bahçelievler ve Büyükçekmece’de evden, iş yerinden, otodan hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına karıştı.

    500 BİN LİRALIK VURGUN

    Yaklaşık 500 bin lira vurgun yapan şüphelinin yapılan çalışmalar sonucunda 20 yaşındaki Ahmet A. olduğu tespit edildi.

    BEŞİKTAŞ'TA SİTE SOYDU

    Yakalamak için çalışmalar sürdüğü esnada şahıs, geçtiğimiz temmuz ayında Beşiktaş Kuruçeşme’de bir siteye girdi. Güvenlik kulübesinden anahtar çalan şüpheli buradaki binalardan da hırsızlık yaptı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 20. kez şikayet edilen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

    İstanbul'da 500 bin liralık vurgun yapan hırsız tutuklandı

    KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

    İlçe genelinde onlarca güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen Beşiktaş polisi, şahsın Küçükçekmece’de olduğunu belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlanan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli Ahmet A.’yı düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

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    KATİL ZANLISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Emniyete götürülen Ahmet A.’nın yapılan sorgusunda 5 farklı konudan aranması ve kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şahsın ayrıca “Çocuğu kasten öldürmek” suçundan da katil zanlısı olarak firarının olduğu öğrenildi.

    TUTUKLANDI

    Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ahmet A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    İstanbul da 500 bin liralık vurgun yapan hırsız tutuklandı #4

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