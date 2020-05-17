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    İstanbul'da, 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti

    Evinden aşağıya düşen kadının vücudunda yanık tespit edilirken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
    • DHA
    • 17.05.2020 - 10:05
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    İstanbul'da, 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Mimaroba Mahallesi'nde yaşayan, 39 yaşındaki Mehtap G. isimli bir kadın, sitede bulunan apartmanın 6. katından aşağı düştü.

    VÜCUDUNDA YANIK TESPİT EDİLDİ

    Görgü tanıkları tarafından düşerken alevler içinde olduğu belirtilen kadın, apartman girişinde bulunan yeşil alana düşerek hayatını kaybetti.

    Bölgeye gelen polis ekipleri ise olay ile ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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