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Haber Merkezi

İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde 4 araç ve 4 ayrı adrese yönelik Narkokapan-12 operasyonu düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre operasyonda 49,5 kilogram sıvı metamfetamin, 2,5 kilogram kristal metamfetamin, 27,5 kilogram skunk, 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

2’si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli zehir taciri yakalandı.

NARKOKAPAN-13

Hakkari'de düzenlenen Narkokapan-12 operasyonunda ise yol kontrol noktasında durdurulan bir tırın içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 111,5 kilogram kubar esrar ile 64 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Zehir taciri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.