İstanbul'da 8 araç ve iş yerinin kundaklanma anı görüntülendi Esenyurt’ta gece saatlerinde sokak üzerinde bulunan 8 araç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı.

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İHA

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 2258 Sokak'ta kimliği belirsiz bir şahıs, elinde yanıcı madde olan bir şişeyi sokak üzerinde yer alan araçlara ve yola doğru boşaltarak ateşe verdi.

Alevlerin yükseldiği esnada kundaklamayı yapan şahıs olay yerinden kaçarken, 8 araç yanmaya başladı.

Alevler daha sonra araçların bulunduğu yerdeki depo olarak da kullanılan iş yerine sirayet etti.

Olayı gören ve paniğe kapılan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlar ve iş yeri kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınabildi. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda 8 araç ve iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında alevlerin yükseldiği ve araçların yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede konuyla alakalı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

"Herhangi biriyle husumetimiz yok"

Yangında iş yeri olarak kullandığı deposu yanan Burhan Aydın başına gelen olayla ilgili konuştu. Aydın, ”Biz yatıyorduk. Bir anda annem bağırdı. Dışarıda yangın çıktı, dedi. Biz o esnada dışarıya koştuk. Büyük bir ihtimalle benzin veya mazot dökmüşlerdi. Biz söndürmeye çalıştık. Su atmaya çalıştık. Suyu attıkça yangın daha çok üstümüze sıçramaya başladı. Önce araçlarımız yandı. Sonra depomuz yandı.

Bu bir zulümdür. Herhangi kimseyle husumetimiz yok. Zaten mahallemiz de küçük bir mahalle. Burada herkes birbirini tanıyor, biliyor. Biz 20 senedir bu mahalledeyiz. Can kaybımız yok, sadece araçlarımız yandı. 3 tane aracımız yandı. İçeride müşterimizin bir aracı vardı, o yandı. Bizim ofisimiz vardı burada. Ofis yandı. İçindeki evraklarla.” şeklinde konuştu.

O anlar güvenlik kamerasında

Kundaklama yapan şahsın görüntüleri sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde şişe ile sokağa giren şahsın önce yere yanıcı madde döktüğü ardından araçlardan alevler yükseldiği esnada koşarak kaçtığı ve izini kaybettirdiği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)