DHA

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan ve emlakçılık yapan Şeyhmus Süsli'den haber alamayan yakınları 8 Mart Cumartesi günü polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri arama çalışması başlattı.

CESEDİ BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Süsli ile aynı yerde kalan arkadaşı M.E.'nin ifadesine başvuran polis ekipleri arama çalışmalarını genişletti.

Polis, Süsli'nin cansız bedenini Arnavutköy Ömerli Mahallesi'ndeki boş arazide buldu.

DİYALİZ HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayla ilgili şüpheli Ş.E., M.E. ve S.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Diyaliz hastası olduğu öğrenilen Süsli'nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Otopsi işlemleri tamamlanan Şeyhmus Süsli'nin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Diyarbakır'a götürüldü.

Süsli'nin cenazesi 18 Mart Salı günü Bağlar İlçesine bağlı Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Diğer yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli Ş.E. ve M.E.ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"9 GÜN BOYUNCA ARAMADIĞIMIZ YER KALMADI"

9 gün boyunca kardeşinden haber alamayan Rıdvan Süsli şöyle konuştu:

Kardeşim Cumartesi günü evden ayrılıyor. Evden ayrılmadan önce bacılarımın kadınlar gününü kutluyor. Ardından bir işim var diyerek dışarı çıkıyor ama geri dönmüyor. Pazar günü biz emniyete giderek ifade veriyorum kalıp ihbarı için.



9 gün boyunca aramadığımız bir yer kalmadı. Geçen hafta pazar günü bir haber geldi ben de bunun üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittim. Bir süre bekledikten sonra kardeşimin öldürüldüğünü söylediler. Orada ben yıkıldım.

"BU ŞAHISLARDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Kardeşinin boğularak öldürüldüğünü iddia eden abi Süsli konuşmasına şöyle devam etti: