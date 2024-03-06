İstanbul'da Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasıyla dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalandı İş adamı Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasını kopyalayarak aradıkları vatandaşları, banka görevlisi olduklarını söyleyerek dolandıran 5 şüpheli operasyonla yakalandı. Dolandırılanlar telefon numarasına geri dönüş yaptıklarında Abdurrahim Albayrak'ın telefonu açtığını belirtti.

DHA

Dolandırıcılar her yolu deniyor.

Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

Son örnek İstanbul'da yaşandı.

Bayrampaşa'da 63 yaşındaki R.Ö. adlı kadın, telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıklarını, 'hesabınızda bir karışıklık var' diyerek başka bir hesaba 100 bin lira havale yaptırdıklarını söyleyerek emniyete başvurdu.

Abdurrahim Albayrak'ın adını kullandılar

R.Ö., daha sonra kendisini arayan telefon numarasına dönüş yaptığında karşısına iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın çıktığını söyledi.

R.Ö., önce tanımadığı Abdurrahim Albayrak'a 'Beni neden dolandırdınız?' diye sorduğunu ancak konuşmanın ilerlemesiyle onun da olaydan haberinin olmadığını anladığını belirtti.

7 kişi dolandırıldı

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, benzer yöntemle toplam 7 kişinin dolandırıldığı tespit edildi.

Gözaltına alındılar

Yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Mehmet B.A., Ömür C.K., Mert C.T., Gökhan G.Ç., Ali İ.M., Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ali İ.M.'nin, daha önceden 5 suç kaydı olduğu ayrıca 7 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Bankanın kurumsal numarasına benzediği için kopyaladılar

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, Abdurrahim Albayrak'ın telefonunu bankanın kurumsal numarasına benzediği için kopyaladıkları böylece aradıkları kişilerin kendilerine inandığını söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dolandırıcılık olaylarında kullandıkları 13 bilgisayar, 22 cep telefonuna incelenmek üzere el kondu.

Evlerde yapılan aramada ayrıca 43 bin 350 lira ele geçirildiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildiler

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)