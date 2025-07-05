İstanbul'da aç kargayı elleriyle besledi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi İhlas Marmara 1 Sitesi’nde aç ve susuz kalan yavru karga, Bedirhan Çorman isimli vatandaşın elindeki malzemeleri gördü.

Vatandaş yavru karganın, yemek ve su istediğini anladı.

KAMERALARA YANSIDI

Çorman, kargayı elleriyle beslerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çorman’nın kargayı sevdiği anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

"NEREDEN FAYDA GELECEĞİNİ İYİ BİLİYORLAR"

Kargayı besleyen Bedirhan Çorman, "İsmini ‘Şimşek’ koydum. Demek ki; çok acıktı ve susadı. Elimde malzemeleri görünce yanıma geldi. Ben ot topluyordum, orada gördüm. Yavru olduğunu anladım. Gittim su getirdim sonra yanıma çağırdım. İlk başta gelmedi, tedirgin oldu. Gelmesi için yemek gösterdim sonra geldi. İyi uçuyor. Nereden zarar nereden fayda geleceğini iyi biliyorlar" dedi.