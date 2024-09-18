İstanbul'da Adile Naşit heykelinin zili çalındı Türk sinemasının efsane oyuncularından Adile Naşit'in Avcılar'da bulunan heykelindeki zil, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Yapılan çalışma sonrası heykele uygun renk ve ölçüdeki zil Amasya'dan getirildi.

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DHA

İstanbul'da yaşanan ilginç hırsızlık 'yok artık' dedirtti...

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in anısının yaşatılması için Avcılar'a yapılan heykeli, hırsızların odağı oldu.

HEYKELİN ZİLİNİ ÇALDILAR

'Hababam Sınıfı' filmlerinde canlandırdığı 'Hafize Ana' karakteriyle gönüllerde taht kuran usta oyuncunun heykelindeki okul zili, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Merkez Mahallesi'nde bulunan heykeldeki zilin yerine yenisinin takılmasını istedi. Ancak zilin heykelle renk ve ölçü açısından uyumlu örneği İstanbul'da bulunamadı.

HEYKELE UYGUN ZİL AMASYA'DA BULUNDU

Bunun üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü Erol Mumcu Kültür ve Sanat Parkı'ndaki heykelden çalınan zilin temin edilmesi için çalışmalara başlandı.

Amasya'daki bir ustaya yaptırılan okul zili, Avcılar'daki heykelin eline yerleştirildi.

"ZARAR GÖREN ZİLİN AİT OLDUĞU YERDE HALKA BULUŞMASINI SAĞLIYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan Park ve Bahçeler Müdürü Emre Remzi Gülşen, 'Geçtiğimiz günlerde sanat parkımız içerisinde Türk sinemasının efsane isimlerinden Adile Naşit'e ait olan heykelimizde bir olumsuzluk yaşandığını tespit ettik. Hızlı bir şekilde zarar gören zilin yeniden temin edilerek ait olduğu yerde tekrardan halkla buluşmasını sağlıyoruz.' dedi.

Yeni zili heykele takan Yusuf Biçer ise Amasya'dan özel olarak İstanbul'a geldi.

ADİLE NAŞİT HEYKELİYLE FOTOĞRAF ÇETİRDİLER

Biçer, 'Adile annemizin zilini çalmışlar, beni de aradılar. İstanbul'da bulamadılar, Amasya'da buldum getirdim. Zili, Adile annemizin eline yine taktık. Güzel de oldu.' diye konuştu.

Biçer, yeni zili taktıktan sonra Adile Naşit heykeliyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)