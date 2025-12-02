İstanbul'da adliye emanetinde vurgun: Memur 25 kilo altın 55 kilo gümüşle kayıplara karıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan adliye emanetinin deposu adeta soyuldu.

1 Aralık günü Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı’na bildirildi.

İŞE GELMEYİNCE VURGUN ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırdı. Yapılan aramada kasaların içinin boş olduğu belirlendi.

Bunun üzerine yapılan kapsamlı araştırmada, çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda dosyalara ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verildi.

AİLESİYLE BİRLİKTE KAÇTI

Yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal T.'nin 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye kaçtığı tespit edildi.

Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil bütün personelin ifadesi alınarak, evlerinde arama yapıldı. Ancak yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde emanet büroda inceleme devam ederken, şüpheli Kemal D. hakkında ek gözaltı kararı verildi.

ÇALDIKLARINI SATTI

Öte yandan şüpheli Erdal T.'nin Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenildi.

Haberde yer alan görseller, adliye emanetlerini gösteren temsili fotoğraflardır.