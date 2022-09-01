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    İstanbul'da ağabeyini döverek öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

    Fatih'te vefat eden annelerinin ölümü için kendisini suçlayan ağabeyi İlhan Özbakırcı'yı döverek öldürdükten sonra kaçan İrfan Özbakırcı polis tarafından yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.
    • 01.09.2022 - 14:53
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    İstanbul'da ağabeyini döverek öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

    İstanbul'un Fatih, Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde polise başvuran 61 yaşındaki tanık S.S., birlikte içki içtiği 52 yaşındaki İrfan Özbakırcı'nın kendisine ağabeyini dövdüğünü, o günden beri evin içinde hiç hareket etmediğini anlattığını söyledi.

    Bu ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri evde İlhan Özbakırcı darbedilerek öldürülmüş cesedi ile karşılaştı.

    Şüpheli gözaltına alındı

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından şüpheli İrfan Özbakırcı'yı yakalayarak gözaltına aldı.

    Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden Özbakırcı, ağabeyinin annesinin ölümü nedeniyle sürekli kendisini suçladığını bu nedenle aralarında sık sık tartışma çıktığını anlattı.

    Olay anını anlattı

    Olay anında yine aynı konu dolayısıyla aralarında kavga çıktığını anlatan Özbakırcı kavga ettiklerini, bu sırada kendisinin vurduğu yumrukların ardından ağabeyinin yere düştüğünü, bayıldığını sanarak evden ayrıldığını anlattığı öğrenildi.

    Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    İstanbul da ağabeyini döverek öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi #1

    İstanbul da ağabeyini döverek öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi #2

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